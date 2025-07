Virus West Nile seconda vittima in Campania | morto un 74enne a Napoli

Dopo il caso di Maddaloni, nuovo decesso legato al virus all‚ÄôOspedale del Mare. Si aggrava il bilancio delle vittime in Campania per il virus West Nile. Dopo la morte di un 80enne di Maddaloni, ricoverato all‚Äôospedale di Caserta con patologie pregresse, √® stato segnalato un secondo decesso nella regione. La vittima √® un uomo di 74 anni trasferito d‚Äôurgenza il 20 luglio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l‚Äôuomo di 74 anni √® deceduto all‚ÄôOspedale del Mare di Napoli nella mattina di venerd√¨, alle ore 4:20. Era stato ricoverato d‚Äôurgenza il 20 luglio per un‚Äôemorragia digestiva, ma durante la degenza ha sviluppato sintomi compatibili con l‚Äôinfezione da virus West Nile, tra cui febbre alta, stato confusionale e insufficienza renale.

In questa notizia si parla di: virus - west - nile - campania

