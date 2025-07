Sparatoria a Manhattan il killer aveva problemi mentali

È Shane Devon Tamura il responsabile della sparatoria nel centro di New York. Nativo delle isole Hawaii, aveva una storia di disturbi mentali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sparatoria a Manhattan, il killer aveva problemi mentali

Sparatoria a New York, nel grattacielo sede di Blackstone e della National Football League: un 27enne uccide 4 persone, poi si toglie la vita; New York, sparatoria in grattacielo: 27enne uccide 4 persone poi si suicida; Manhattan, spara con un fucile d'assalto: 5 morti nell'edificio di Blackstone e Football League.

