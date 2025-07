ABBONATI A DAYITALIANEWS Un attentato che cambiò la storia. Il 29 luglio 1983, a Palermo, una violenta esplosione pose fine alla vita del giudice Rocco Chinnici, colpito da un’autobomba mafiosa davanti alla sua abitazione in via Pipitone Federico n. 59. Insieme a lui persero la vita anche il maresciallo Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi. Oggi, 42 anni dopo quella strage, la cittĂ si è fermata per ricordare il sacrificio di uno dei pionieri della lotta alla mafia. Una cerimonia tra memoria e impegno. Questa mattina, 29 luglio, sul luogo dell’attentato, sono state deposte corone d’alloro alla presenza dei figli del giudice, Caterina e Giovanni Chinnici, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’ assessore regionale Nuccia Albano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rocco Chinnici, 42 anni dopo: Palermo ricorda il giudice che rivoluzionò la lotta alla mafia