Luci in centro a Lioni concerti e spettacoli in piazza | gli eventi in programma

Si parte con il teatro per arrivare alla musica, per un mese di eventi a Lioni. Il cuore della festa sono gli ormai tradizionali concerti di piazza: tra gli altri Le Vibrazioni, Modena City Ramblers e Mauro Repetto. Ma ci sarà spazio da subito per più forme espressive, in un paese che brillerà . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Mildred in concerto – Musica & Natura Sabato 26 luglio, ore 22:00 Tenuta Li Lioni Proseguono gli appuntamenti di “Musica & Natura”: sabato 26 luglio, la Tenuta Li Lioni ospiterà il concerto esplosivo dei Mildred, band sarda attiva dal 2016 che intre Vai su Facebook

Luci in centro a Lioni, concerti e spettacoli in piazza: gli eventi in programma; Ferragosto in musica a Lioni: Arisa, Avitabile e James Senese in concerto; Ferragosto in Irpinia 2024: una settimana di concerti imperdibili..

