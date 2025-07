Milano, 29 luglio 2025 – Il litigio al bar tra il titolare e un cliente. Il primo reagisce all'aggressione, afferra un coltello e colpisce il secondo al collo per difendersi. È la sequenza dell'aggressione andata in scena poco dopo le 2 della notte tra lunedì 28 e martedì 29 luglio 2025 al Beis Cafè di viale Sabotino 22, a Porta Romana: il proprietario trentottenne del locale è stato denunciato a piede libero per lesioni; ha un precedente molto datato per lo stesso reato. Il ferito di 47 anni, a sua volta sconosciuto alle banche dati delle forze dell'ordine e ricoverato in codice rosso in ospedale, non è mai stato in pericolo di vita e dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore: i medici gli hanno ricucito lo squarcio alla gola con diversi punti di sutura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite violenta in un bar a Porta Romana. Il titolare accoltella il cliente: “L’ho fatto per legittima difesa”