Il Papa il sesso non può diventare intrattenimento

Il Papa ha incontrato un gruppo di catecumeni francesi e ha sottolineato l'importanza di "rinunciare a una cultura di morte così diffusa nella nostra societĂ . Questa cultura di morte si manifesta oggi nell'indifferenza, nel disprezzo per gli altri, nella droga, nella ricerca di una vita facile, in una sessualitĂ che diventa intrattenimento e cosificazione della persona umana, nell'ingiustizia". "Il catecumenato è un cammino di fede che non si conclude con il Battesimo, ma continua per tutta la vita, con momenti di gioia e momenti difficili", ha aggiunto il Pontefice. "Non nasciamo cristiani; lo diventiamo quando siamo toccati dalla grazia di Dio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

