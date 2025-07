Ipc | grave carestia in corso a Gaza

11.26 L'Ipc, sistema di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu, ha avvertito che a Gaza è in atto lo "scenario peggiore di carestia", con migliaia di bambini malnutriti e morti per fame, in aumento tra i più giovani. Lo riporta il Guardian. Secondo il gruppo di organizzazioni utilizzato per valutare la malnutrizione, i lanci aerei non basteranno a scongiurare la "catastrofe umanitaria". E' necessario un accesso umanitario "immediato e senza ostacoli". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it