Ecco i messaggi ricevuti da Raoul Bova | Non voglio estorcerti soldi ma capisci che se questo finisce a Corona è un problema?

Emergono nuovi dettagli sul presunto ricatto ai danni di Raoul Bova: l’attore, infatti, prima della pubblicazione degli audio da parte di Fabrizio Corona nel suo programma Falsissimo, che dimostrerebbero la presunta relazione tra l’interprete e la modella Martina Ceretti avvenuta quando l’attore era ancora impegnato con Rocio Munoz Morales, ha ricevuto diversi messaggi che lo avvisavano di quanto stava per accadere. “Non è che voglio estorcerti dei soldi” afferma il misterioso interlocutore che scrive da una sim spagnola con l’attore che replica: “A me sembra proprio così”. “Capisci che se tutto questo diventa pubblico, e quindi lunedì arriva a Falsissimo, è un problema?” è il contenuto del messaggio che riceve Raoul Bova secondo quanto riporta La Repubblica. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ecco i messaggi ricevuti da Raoul Bova: “Non voglio estorcerti soldi, ma capisci che se questo finisce a Corona è un problema?”

In questa notizia si parla di: messaggi - raoul - bova - voglio

Lui, l’altra e il re del gossip: quei messaggi “spaccanti” di Raoul Bova finiti sotto gli ombrelloni - Ma nessuno mai potrà eguagliare o superare per eleganza e intensità i dialoghi scritti tra Carlo e Camilla, quelli dei Tampax

Raoul Bova, i messaggi a Martina Ceretti e la rabbia di Rocío: "Non è vero che ci stavamo separando" - Tramite l’avvocato Antonio Conte, lo stesso di Totti per la causa di separazione da Ilary, Rocío fa valere la sua posizione

Raoul Bova e i messaggi alla ventenne Martina Ceretti: la Procura apre un'inchiesta per tentato ricatto - L'attore avrebbe ricevuto un messaggio dal tono minaccioso, prima della diffusione delle conversazioni tra i due presunti amanti.

«Non voglio estorcerti soldi, ma capisci che se questo finisce a Falsissimo è un problema?». Ecco i messaggi che ha ricevuto Raoul Bova Vai su X

“Altro che don Matteo, ho dei contenuti fra te e Martina Ceretti che ti farebbero molto male” E non finisce qui…. Cosa c’è scritto nei messaggi di ricatto inviati a Raoul Bova ? Vai su Facebook

«Non voglio estorcerti soldi, ma capisci che se questo finisce a Falsissimo è un problema?». Ecco i messaggi che ha ricevuto Raoul Bova; Non voglio estorcerti soldi. È un reato. I messaggi ricevuti da Raoul Bova; Caso Bova, spuntano i messaggi del ricatto a Raoul: Io non cedo. E torna a parlare l'avvocato.

"Non voglio estorcerti soldi". "È un reato". I messaggi ricevuti da Raoul Bova - Ci sarebbe stato anche uno scambio di messaggi tra l'anonimo possessore della sim spagnola e l'attore, che non ha dato seguito alle richieste: "Io non cedo a nessun ricatto" ... Si legge su msn.com

«Non voglio estorcerti soldi, ma capisci che se questo finisce a Falsissimo è un problema?». Ecco i messaggi che ha ricevuto Raoul Bova - La conversazione nelle mani della procura di Roma L'articolo «Non voglio estorcerti soldi, ma capisci che se ques ... Secondo msn.com