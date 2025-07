Beppe Convertini nei panni di Carlo V | a Padula la rievocazione storica dell’Imperatore e la Frittata delle Mille Uova

Tempo di lettura: 4 minuti SarĂ l’attore e conduttore Rai Beppe Convertini  a interpretare l’ Imperatore Carlo V in occasione della XXVIII edizione della rievocazione storica “Padula in festa per Carlo V – La Frittata delle Mille Uova”, in programma dall’ 8 al 10 agosto presso la Certosa di San Lorenzo. Volto noto della televisione italiana e attualmente conduttore di “Linea Verde” su Rai 1, Convertini prenderĂ parte alla rappresentazione storica che ricorda il passaggio dell’Imperatore a Padula nel 1535, durante il suo rientro in Italia dopo la vittoriosa campagna militare contro l’ammiraglio ottomano Khayr al-Din, detto Barbarossa, a Tunisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

