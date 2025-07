Comprensione dell’AI Italia in fondo alla classifica di 30 Paesi | l’elenco

Un italiano su due dice di avere una buona comprensione dell’intelligenza artificiale, ma il dato è tra i più bassi a livello globale. Lo rivela il report FragilItalia – Intelligenza artificiale e ruolo della tecnologia, realizzato da Area Studi Legacoop e Ipsos su un campione di oltre 23 mila persone sotto i 75 anni in 30 Paesi. L’Italia si piazza infatti al penultimo posto nella classifica internazionale, con solo il 50 per cento degli intervistati che afferma di avere «una buona comprensione» dell’ AI. Peggio solo il Giappone (41 per cento). La media globale è molto più alta: 67 per cento. In cima alla classifica ci sono Indonesia (91 per cento), Thailandia (79) e Sudafrica (77). 🔗 Leggi su Lettera43.it

