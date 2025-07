Fano via libera a oltre 5 milioni per scuole strade e cimiteri | tutti gli interventi

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 29 luglio 2025 – Una variazione di bilancio da 5 milioni e 340mila euro è stata approvata dalla Giunta comunale di Fano, con l’obiettivo di destinare nuove risorse a interventi di manutenzione straordinaria e opere pubbliche in diversi ambiti della cittĂ . Dalle scuole ai cimiteri, dagli impianti sportivi alle asfaltature, passando per la rigenerazione urbana e il verde pubblico, il pacchetto finanziario interessa una serie di capitoli ritenuti prioritari dall’amministrazione Serfilippi. Tra i singoli interventi, il piĂą corposo riguarda la manutenzione di scuole, impianti sportivi ed edifici pubblici, per un totale di un milione e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano, via libera a oltre 5 milioni per scuole, strade e cimiteri: tutti gli interventi

In questa notizia si parla di: fano - milioni - scuole - cimiteri

Fano, via libera a oltre 5 milioni per scuole, strade e cimiteri: tutti gli interventi; Oltre 5 milioni per riqualificare Fano: manutenzioni, scuole, strade, verde, cultura e sport; La giunta Serfilippi presenta un “bilancio di ripartenza”.

Il piano dei lavori straordinari. Sette milioni, la metà in asfalto ... - un progetto da 7 milioni di cui 3,5 destinati alle asfaltature. Secondo ilgiorno.it

Scuole e strade oltre 2 milioni per gli interventi - Il Giorno - Una variazione di bilancio da oltre 2 milioni di euro per realizzare interventi di asfaltatura delle strade e di manutenzione di scuole, edifici comunali e cimiteri è stata approvata nel corso ... Segnala ilgiorno.it