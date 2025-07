Jasmine Paolini Federico Gaio è il nuovo coach ad interim

Jasmine Paolini è pronta per il debutto al Wta 1000 di Montreal. La 29enne toscana, scesa al nono posto del ranking mondiale dopo l’eliminazione al secondo turno di Wimbledon, esordirĂ al secondo turno contro la giapponese Aoi Ito, numero 110 della classifica. Lo farĂ con un nuovo allenatore al suo fianco: si tratta di Federico Gaio, ex giocatore professionista di 33 anni originario di Faenza che di recente ha gradualmente abbandonato la carriera sul campo per dedicarsi a quella di coach. Per lui un incarico ad interim che si estenderĂ fino agli Us Open 2025 di fine agosto, in attesa che Jasmine prenda una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Jasmine Paolini, Federico Gaio è il nuovo coach ad interim

