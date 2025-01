Tpi.it - La presidente delle Comunità Ebraiche Italiane contro il Papa: “Ora è difficile invitarlo in sinagoga”

Tensione alle stelle traFrancesco e il mondo ebraico, dopo le parole pronunciate dal pontefice alla vigilia dell’apertura del Giubileo.“Le ultime dichiarazioni diFrancesco su Israele mettono a rischio il dialogo maturato negli ultimi sessant’anni. Ora diventapersinoin”, attacca ladell’UnioneNoemi Di Segni in un’intervista al quotidiano Il Foglio.Nei giorni scorsi, nell’inper gli auguri alla Curia, ilaveva accusato Israele di “crudeltà” per i bombardamenti che colpiscono i bambini della Striscia di Gaza.Parole che avevano già sollevato l’irritazione del Ministero degli Affari Esteri israeliano: “Le osservazioni del– si era lamentato da Tel Aviv – sono particolarmente deludenti in quanto sono scollegate dal contesto reale e fattuale della lotta di Israeleil terrorismo jihadista, una guerra su più fronti che gli è stata imposta a partire dal 7 ottobre”.