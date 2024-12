Puntomagazine.it - Ospedale di Boscotrecase, i sindaci scrivono a De Luca e Asl: “Riaprire subito il pronto soccorso”

“L’aumento di turisti e la prossima apertura del Maximall Pompeii richiedono la presenza di un presidio sul territorio”Idei comuni vesuvianial Presidente Dee al Direttore Generale dell’Asl Na3Sud per chiedere la riapertura deldell’di. L’iniziativa, promossa dal primo cittadino di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo e sottoscritta daidi, Boscoreale, Trecase, Terzigno e Pompei, nasce dall’esigenza di “attrezzare il sistema sanitario per far fronte a nuove esigenze – si legge nella lettera – e per garantire a tutti, residenti e turisti, servizi diintervento all’altezza della situazione”.Il comprensorio è al centro di uno straordinario sviluppo turistico ed economico: 4,5 milioni di turisti l’anno visitano gli Scavi di Pompei e un milione sono quelli che visitano il Parco Nazionale del Vesuvio.