Con la risalita dell’inflazione la famiglia pugliese compra di meno e spende di più Coldiretti

Di seguito un comunicato diffuso daPuglia:Con l’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari, sia lavorati (da +1,7% a +2,4%) sia non lavorati (da +3,4% a +4,1%), lacibondo comunque di più per il ridotto potere di acquisto con un carrello della spesa sempre più costoso, con la forbice dei prezzi tra produzione e consumo che aumenta da 3 fino a 5/6 volte dal campo alla tavola. E’ quanto emerge dall’analisi dellaPuglia, sui dati Istat relativi all’andamento, con il tasso di crescita dei prezzi del “carrello della spesa” che sale a +2,6% mentre l’inflazione di fondo si attesta a +1,9%.Un andamento che – sottolinea laregionale – porta al contenimento dei consumi alimentari dei cittadini che spendono di più per mangiare dimentre i produttori agricoli non coprono i costi di produzione.