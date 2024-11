Ilfattoquotidiano.it - “Non sopportava più di sopprimere cani e gatti perché i ricchi padroni non vogliono pagare le cure”: veterinario si toglie la vita a 35 anni con i farmaci che usava per l’etuanasia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non posso fare nulla per chi arriva troppo tardi”. E’ racchiuso in queste parole tutto il senso di frustrazione e impotenza che ha spinto il dottor John Ellis,inglese 35enne, a porre fine alla suacon un farmaco usato per l’eutanasia degli animali. Alla base della sua decisione, come emerso durante l’inchiesta, ci sono infatti proprio il profondo disagio per le eutanasie non necessarie richieste da clienti facoltosi e il dolore per i proprietari in difficoltà economiche, spesso costretti a cercare aiuto troppo tardi per salvare i loro animali. “Era distrutto da tutto questo”, ha raccontato la madre Tina Ellis.Al Daily Mail, la donna ha spiegato infatti che il figlio trovava insopportabile il contrasto tra i diversi atteggiamenti dei clienti: “Mi diceva: ‘Quando vedo qualcuno parcheggiare una macchina nuova di zecca fuori dalla clinica e rifiutarsi diper aiutare il proprio animale, mentre persone in difficoltà economiche farebbero qualsiasi cosa per salvarli, ma arrivano troppo tardi, mi sento devastato’”.