In poco tempo la bellezza di un luogo diventa un'abitudine, così come episodi di razzismo o violenza: il meccanismo è lo stesso. Come spezzarlo?

La tisana di biancospino che beviamo per rilassarci ha almeno una cosa in comune con il nostro compagno e le sue mirabolanti virtù. Con la prima condividiamo ogni nostra serata, con le seconde anche le mattine e le notti. Il risultato è che abbiamo una vita scandita da riti e sentimenti destinati are altro. Abitudini, per l’esattezza. Ceselli alleati del: quest’ultimo passa e loro agiscono. Ora creando routine personali, ora trasformando le emozioni in qualcosa di familiare. A volte è un bene, altre no. A volte ne bastano un paio per combattere l’autumn blues di questo periodo (apatia da rientro e spaesamento di stagione). A volte invece dovremmo proprio neutralizzarle: l’nel leggere notizie negative crea per esempio dipendenza e ci rende vittime del doomscrolling (la necessità di cercarle ossessivamente on line).