Dumfries-Inter a giorni l’ufficialità del rinnovo! Due retroscena – TS

Denzelè atteso in sede per mettere nero su bianco il suodi contratto con l’. Accordo definito, manca solo l’annuncio. Scongiurata un’eventualità.– E alla finerinnoverà con l’. Il suo contratto è ormai pronto da settimane, si aspetta solamente il suo arrivo in sede per la firma e l’annuncio ufficiale. Il tutto, secondo i colleghi di Tuttosport, dovrebbe completare prossima settimana o al massimo durante la sosta per le nazionali. L’esterno olandese, che a più riprese aveva dichiarato la sua volontà di rimanere in nerazzurro, aumenterà il proprio ingaggio, passando da 2,5 milioni di euro a stagione a 4 più bonus. Nuova scadenza al 30 giugno 2028. Scongiurata dunque l’ipotesi di un addio a parametro zero.e i dueestivi.