Un anno dall’alluvione Comuni uniti a chiedere nuove risorse al governo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) CAMPI BISENZIO – Tutti ialluvionati insieme per fare il punto ad undai tragici eventi del 2 novembre 2023 e perper la ricostruzione e riqualificazione delle aree colpite. Si sono ritrovati al Foyer del Teatro Dante a Campi Bisenzio il sindaco di ‘casa’ Andrea Tagliaferri, insieme al presidente del Consiglio di Prato Lorenzo Tinagli, al vicesindaco di Montemurlo Alberto Vignoli, all’assessora di Vaiano Chiara Martini, al sindaco di Cantagallo Guglielmo Buongiorno. Nonostante gli sforzi delle amministrazioni locali e dellatà, permangono, infatti, numerose criticità, in particolare nella sicurezza del territorio. Gli ingenti danni causatievidenziato la necessità di azioni coordinate e di fondi sufficienti per la messa in sicurezza e la prevenzione di futuri eventi alluvionali.