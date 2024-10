Napolipiu.com - Serie A, Gotti a rischio esonero: tutto si decide contro il Napoli

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La sfida con ildecisiva per il futuro diIl futuro di alcuni allenatori inA si giocanella prossima giornata. Tra questi c’è Luca, il cui destino sembra legato al risultato della sfidala capolistaal Maradona. Dopo il pesante ko per 0-6 subitola Fiorentina, un’altra sconfitta pesante potrebbe spingere il presidente Sticchi Damiani a prendere una decisione drastica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il margine di errore perè ormai ridottissimo, e la partitaildiventa una sorta di ultima chiamata per il tecnico. La situazione è delicata e in molti già si chiedono chi potrebbe prendere il suo posto in caso di un altro risultato negativo.