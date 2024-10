Shein, ecco cosa si nasconde dietro i vestiti a prezzi stracciati: la denuncia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Social. Shein, ecco cosa si nasconde dietro i vestiti a prezzi stracciati: la denuncia. Shein è un’azienda di vendita online di fast fashion cinese, fondata nel 2008 da Chris Xu a Nanchino. L’azienda cinese Shein, che è riuscita ad accaparrarsi addirittura il 50% del mercato globale. Ma cosa si nasconde dietro l’improvviso successo di questa impresa? A sottolineare i lati oscuri di questo mondo è stata la denuncia di Milena Gabanelli attraverso un articolo pubblicato sul Corriere della Sera. Tvzap.it - Shein, ecco cosa si nasconde dietro i vestiti a prezzi stracciati: la denuncia Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Social.si: laè un’azienda di vendita online di fast fashion cinese, fondata nel 2008 da Chris Xu a Nanchino. L’azienda cinese, che è riuscita ad accaparrarsi addirittura il 50% del mercato globale. Masil’improvviso successo di questa impresa? A sottolineare i lati oscuri di questo mondo è stata ladi Milena Gabanelli attraverso un articolo pubblicato sul Corriere della Sera.

Perla Vatiero : «Vi racconto il sodalizio con SHEIN. Ecco a cosa si ispira la mia collezione» - La collezione firmata da Perla Vatiero, tra le ultime lanciate dal colosso fashion, sembra essere già diventata una delle più apprezzate. Come nasce la collaborazione con SHEIN e da quale tendenza ti sei lasciata ispirare per la scelta dei capi? Nasce da una forte sintonia che ho avuto subito con il brand, la loro capacità di essere sempre all’ultima moda è simile alla mia continua ricerca ... (361magazine.com)

Due terzi degli articoli di Shein contengono sostanze chimiche tossiche : ecco il test tedesco - In alcuni capi, per esempio, è stata trovata dimetilformammide, mentre alcuni sandali erano “pieni di sostanze tossiche” pericolose per la salute, come cadmio e piombo, anche di molto al di sopra dei livelli UE. Poco dopo la pubblicazione dei risultati del blitz coreano diversi influencer sui social, tra cui Sean Christopher, hanno aperto il dibattito sulla pericolosità di alcune componenti ... (News.robadadonne.it)