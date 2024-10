Arnault e Red Bull si prendono il Paris FC: un ruolo anche per Klopp (Di sabato 12 ottobre 2024) A Parigi, molto presto, il PSG potrebbe non essere l'unica corazzata: Bernard Arnault (LVMH) sta entrando nel Paris FC con Red Bull Pianetamilan.it - Arnault e Red Bull si prendono il Paris FC: un ruolo anche per Klopp Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A Parigi, molto presto, il PSG potrebbe non essere l'unica corazzata: Bernard(LVMH) sta entrando nelFC con Red

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Arnault mette la divisa del Paris Fc. AvrĂ il 55% - in campo pure Redbull - La famiglia di imprenditori Arnault starebbe per rilevare una quota societaria di maggioranza della seconda squadra di calcio di Parigi. (Ilgiornale.it)

Francia - Paris FC nuova proprietà ? La famiglia Arnault e Red Bull vicino all’acquisto - Come riportato da L’Equipe, la famiglia Arnault, la più ricca di Francia e guida del gruppo LVMH, sarebbe […]. Il Paris FC potrebbe cambiare proprietario: la squadra che milita in Ligue 2 nel mirino di una cordata guidata dalla famiglia Arnault e Red Bull Il Paris FC, squadra di Ligue 2, potrebbe a breve cambiare proprietà . (Calcionews24.com)

Francia - L’Equipe rivela : famiglia Arnault e Red Bull vicini all’acquisto del Paris FC - The post Francia, L’Equipe rivela: famiglia Arnault e Red Bull vicini all’acquisto del Paris FC appeared first on SportFace. Come anticipato da L’Equipe, la famiglia Arnault, la più ricca di tutta la Francia – “capitanata” da Bernard, che guida il gruppo LVMH – è infatti vicina all’acquisto del club. (Sportface.it)

A Parigi sta per nascere un’altra squadra stellare : Red Bull e Arnault acquistano il club di Ligue 2 - Dopo il PSG il calcio francese si prepara ad accogliere quella che potrebbe essere a tutti gli effetti un'altra squadra stellare: il Paris FC. La famiglia Arnault (proprietaria del marchio Louis Vuitton) e Red Bull hanno acquisito le quote del club della capitale.Continua a leggere . (Fanpage.it)