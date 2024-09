Avvicina un’anziana chiedendo una informazione e le strappa la collanina d’oro Rintracciata e denunciata 37enne pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Grazie a una mirata attività info-investigativa, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia sono riusciti a identificare la responsabile di un furto avvenuto il 20 settembre. La donna, unaresidente a Latina, si erata asignora tunisina di 72 anni per chiedere informazioni. Dopo averla distratta, le hato un collierdal collo, fuggendo per le vie limitrofe. L’indagine e l’identificazione L’attività investigativa condotta dai Carabinieri ha permesso di risalire alla, che è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria. La vittima, residente a Sabaudia, non ha riportato ferite fisiche, ma il furto ha provocato un forte shock emotivo. La fuga e le indagini in corso Dopo il furto, la ladra è riuscita a dileguarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce nelle strade circostanti.