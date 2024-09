Botox dall’emicrania agli spasmi muscolari | tutti gli usi che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) La tossina botulinica, comunemente conosciuta come, è una proteina sintetizzata dal batterio Clostridium botulinum. Le prime applicazioni in ambito terapeutico, negli anni ’70, erano finalizzate al trattamento dello strabismo senza ricorrere al bisturi. Usi comuni Oggi questa sostanza è conosciuta più che altro per i suoi effetti lifting visibili istantaneamente e per le correzioni di piccoli inestetismi come rughe e segni del tempo, il brow lift (sollevamento della coda del sopracciglio, per aprire lo sguardo) e il rimodellamento della punta del naso. Il, però, è molto più versatile di quanto si possa pensare. L’importante, in ogni caso, è che le iniezioni siano eseguite solo da professionisti esperti e qualificati.