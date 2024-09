Israele stop 15 giorni a tv Al Jazeera

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 8.00 Militari dell'esercito israeliano hanno fatto irruzione nella sede di Ramallah di Alper notificare la chiusura per 45.L'ingresso dei militari negli uffici della Cisgiordania è stato testimoniato in diretta dalla stessa emittente qatariota. L'irruzione ha fatto seguito al voto unanime del governo israeliano sulla chiusura dell'emittente. Chiusi gli uffici, confiscate le attrezzature, bloccato l'accesso al sito web del canale. La tv sta preparando una risposta, in vista di un ricorso in tribunale.