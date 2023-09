Ugl | presidente Ucid | “A Congresso Lazio porteremo comune riferimento a dottrina sociale Chiesa”

"Sono 84 le donne morte ammazzate in Italia dall'inizio dell'anno: una strage. Dobbiamo fare di più e meglio". Lo ha detto la Presidente del ...

“Macron dimettiti! Tutto bene alle gloriose celebrazioni della presa della Bastiglia? Non proprio. Il protocollo è stato rispettato con la ...

“Macron dimettiti! Tutto bene alle gloriose celebrazioni della presa della Bastiglia? Non proprio. Il protocollo è stato rispettato con la ...

Una festa per il ricordo della presa della Bastiglia particolarmente defilata, quella celebrata in Francia in questo 14 luglio 2023. Una Francia ...