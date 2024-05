La domanda sulle infradito e i sommelier avvantaggiati | Roma - il test-farsa dei pizzardoni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Iole Urso parla di «procedura», ma il caso, a, rischia di trasformarsi un'enorme voragine, che poi, se s'allarga per strada e trascina giù quel che trova, chi chiami? Mica i vigili urbani, visto che sono proprio loro il nodo del contendere. Un concorsone interno, in burocratese una «procedura di progressione tra le aeree per 690 posti», 2.500 partecipanti e almeno un centinaio già pronto a fare ricorso al Tar per annullare ogni cosa: solo a raccontarla sembra una barzelletta. Un colloquio motivazionale il quale, in corso d'opera, diventa “tecnico-operativo” (dato che non ci sono psicologi da mettere in commissione) e pieno zeppo di domande random, a chi tocca tocca (ma non tocca a tutti ed è parte del problema), della serie: “Cosa faresti in caso di fuga di un leone?”. Oppure: “Se un tuo collega si presentasse al lavoro con le ciabatte come ...