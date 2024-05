(Di giovedì 9 maggio 2024) L`obiettivo risalita immediata in Serie A per la, o in questi playoff o nella prossima stagione, non può prescindere dalla costruzione...

Missione recuperi per la Sampdoria , che in questi giorni a Bogliasco si sta concentrando nel rientro di alcune delle pedine che ciclicamente...

Sampdoria, si punta ad un ds della Juventus: incontro con Manfredi - sampdoria, si punta ad un ds della Juventus: incontro con Manfredi - L`obiettivo risalita immediata in Serie A per la sampdoria, o in questi playoff o nella prossima stagione, non può prescindere dalla costruzione di una società.

Nicolini: “La Sampdoria a Catanzaro deve giocare con cuore e coraggio” - Nicolini: “La sampdoria a Catanzaro deve giocare con cuore e coraggio” - L’allenatore genovese ha un passato da giocatore in blucerchiato e giallorosso: “Sono le mie due squadre, domani sarò in Calabria a vedermi la partita” ...

Sampdoria, come sta Pedrola Le ultime sullo spagnolo - sampdoria, come sta Pedrola Le ultime sullo spagnolo - sampdoria, Estanis Pedrola prosegue nel proprio percorso di recupero a Bogliasco: le ultime sulle sue condizioni Prosegue la preparazione della sampdoria in vista del match di venerdì, ma gli occhi a ...