Il Picchio e l’incubo retrocessione I tifosi bianconeri fanno quadrato

(Di giovedì 9 maggio 2024) La tifoseria delnon retrocede. In uno dei momenti più delicati della storia dell’Ascoli Calcio ancora una volta il popolo bianconero ha deciso di faredando una dimostrazione di compattezza davvero unica. Domani prima dell’ultimo incontro della regular season, quello che vedrà gli uomini di Carrera sfidare il Pisa (fischio d’inizio alle 20.30), la tifoseria si ritroverà all’inizio di viale Costantino Rozzi per dare vita al ‘corteo dell’orgoglio ascolano’. Il raduno è previsto attorno alle 19 nel tratto che dall’Aci si incanala verso lo stadio Del Duca. Si è parlato anche di questo nel corso dell’assemblea aperta a tutta la tifoseria indetta dagli Ultras 1898 che si è svolta martedì sera al centro sportivo Piceno del quartiere Tofare e la quale ha visto la partecipazione di oltre 500 sostenitori. "La dignità del popolo ascolano, ...

