Lautaro-Inter allo sprint L’accordo è a un passo Manca solo il sì di Zhang Poi tocca a Inzaghi e Barella

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il rinnovo del contratto diMartinez con l’sembra sempre più vicino. La dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore stanno continuando nelle discussioni, ben sapendo (da parte del dsista Piero Ausilio e dell’amministratore delegato Beppe Marotta) che c’è una volontà comune di andare avanti assieme e che in ogni caso servirà il nulla osta da parte di Steven. Il presidente deve ancora dare un segnale riguardo alla soluzione del nodo Oaktree, il prestito dal fondo americano in scadenza il 20 maggio che potrebbe essere spostato più in là di un anno oppure chiuso grazie al subentro di Pimco, altro fondo in trattativa per un possibile finanziamento da 400 milioni di euro da restituire entro il 2027. Difficilmente il management arriverà congià chiuso in toto nel ...

La carta che l'Inter può giocarsi per arrivare a Dodi Lukebakio del Siviglia - La carta che l'Inter può giocarsi per arrivare a Dodi Lukebakio del Siviglia - La trattativa tra l' Inter e Albert Gudmundsson è da vorrei ma non posso: l'islandese è sì l'obiettivo numero uno dei neo-campioni d'Italia per puntellare il reparto offensivo, ma la valutazione di 30 ...

Giannetti torna per la corsa salvezza: l’Udinese potrà recuperarlo per la sfida con il Lecce - Giannetti torna per la corsa salvezza: l’Udinese potrà recuperarlo per la sfida con il Lecce - L’Udinese recupera Lautaro Giannetti in vista della trasferta di lunedì a Lecce e spera di riavere Florian Thauvin, Sandi Lovric e Enzo Ebosse per il successivo scontro diretto con l’Empoli ...

Dal Milan alla Juve: Sassuolo-Inter non è il primo ko clamoroso - Dal Milan alla Juve: Sassuolo-Inter non è il primo ko clamoroso - In Serie A ha fatto parecchia notizia il ko dell'Inter in casa del Sassuolo: i nerazzurri non nascondono alcuna cattiva coscienza ...