Race for the cure Roma 2024 | ingresso gratuito nei musei civici

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 9 maggio 2024) Circo Massimo Dal 9 al 12 maggioVillaggio della Salute, Sport e Benessere4 giorni di sport, salute e solidarietà al Circo Massimodalle ore 10.00 alle 20.00 Domenica 12 maggio gara competitiva di 5 Km e passeggiata non competitiva di 2 Kmdalle ore 8.00 alle 13.00partenza ore 10.00for thenon è solo una corsa, ma un’onda di solidarietà che abbraccia chi lotta contro il cancro al seno e sostiene la ricerca per la sua cura. Ancora una volta nelle strade della Città Eterna, migliaia di partecipanti si stringono in una sinfonia di colore, determinazione e amore.FOR THEè l’evento simbolo della Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.Si svolge sotto l’Alto Patronato del ...