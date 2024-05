Giro d’Italia 2024 - definite in Prefettura le misure relative alle tappe nel Sannio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta, in, nella giornata dell’8 maggio u.s. una riunione finalizzata a mettere a punto ledi safety e security in occasione dello svolgimento della 10a tappa Pompei –Cusano Mutri e dell’11a tappa con partenza da Foiano di Valfortore delin programma il 14 e 15 maggio prossimi. Presenti all’incontro i rappresentanti degli Enti locali interessati, delle Forze dell’Ordine, della Città Metropolitana di Napoli, della Provincia, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, della società RCS Sport e della società RFI. Nel corso della riunione è stata, in particolare, verificata l’attuazione dellegià pianificate in precedenti incontri,ai dispositivi di vigilanza e di controllo ...

