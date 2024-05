Artigianato - tre ceramiste toscane per gli alberghi del futuro

(Di giovedì 9 maggio 2024) Firenze 9 maggio 2024 – La ceramica non è più richiesta come una volta, ma da uno studio redatto da McKinsey del luglio 2023 emerge che la strada per il rilancio può passare attraverso le struttureere. Per conquistare i viaggiatori, gli hotel deldovranno avere stanze personalizzabili e offrire esperienze autentiche e legate al territorio, dove l'sarà uno degli elementi chiave. Per questo tre, Dalila Chessa, Francesca Mancini e Maria Grazia Pulvirenti hanno scelto di aderire ad una nuova piattaforma, ideata dalla startup Musealo. Si tratta di una vera e propria casa degli artigiani, che lavorano insieme su progetti commissionati, controllati e disegnati dal team di designer Musealo. Gli artigiani provengono da ogni parte di Italia e si affidano a un centro ...

Eccellenze dell’artigianato in mostra a San Pellegrino - Eccellenze dell’artigianato in mostra a San Pellegrino - Dal 1 al 5 maggio, durante la manifestazione di San Pellegrino in Fiore a Viterbo, un’opportunità unica attende gli amanti dell’arte e dell’artigianato. Organizzato da CNA Viterbo e Civitavecchia, il ...

Opere in Fiore: Eccellenze dell’Artigianato in Mostra a San Pellegrino - Opere in Fiore: Eccellenze dell’artigianato in Mostra a San Pellegrino - NewTuscia – VITERBO – Dal 1 al 5 maggio, durante la manifestazione di San Pellegrino in Fiore a Viterbo, un’opportunità unica attende gli amanti dell’arte e dell’artigianato. Organizzato da CNA Viterb ...