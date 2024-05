Milano | R La Russa - ' serve giro di vite su sbandati irregolari soprattutto in stazioni'

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 mag. (Adnkronos) - "Quanto è accaduto stanotte nella stazione milanese di Lambrate è un episodio gravissimo che riporta ancora una volta alla ribalta il problema sicurezza in città, in particolar modo, nellee nelle aree limitrofe. È necessario un drasticodisu questi, perlopiù immigrati, che non hanno nulla da perdere e non esitano ad estrarre il coltello per aggredire chiunque. Alla luce anche degli episodi delle scorse settimane è preoccupante che così tante persone girino armate di coltello". Così Romano La, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, commenta l'aggressione di un poliziotto intervenuto stanotte per fermare un immigrato marocchino che stava lanciando sassi contro i passanti alla stazione ...

La comunità georgiana a Milano si è riunita il 5 maggio in Piazza San Fedele per manifestare contro l’approvazione della legge sugli agenti stranieri che, dopo un anno di stallo, è tornata a essere discussa in parlamento. Da settimane ogni sera ...

La comunità georgiana a Milano si è riunita il 5 maggio in Piazza San Fedele per manifestare contro l’approvazione della legge sugli agenti stranieri che, dopo un anno di stallo, è tornata a essere discussa in parlamento. Da settimane ogni sera ...

La statua rifiutata da Milano , sarà esposta in Senato a Roma per un mese. L’iniziativa è dello stesso presidente di Palazzo Madama ed esponente Fdi Ignazio La Russa : l’opera dal titolo “Dal latte materno veniamo” della scultrice Vera Omodeo e ...

Russia, meno uomini e mezzi, ma tanta fiducia nel trionfo in Ucraina: tutto quello che c’è da sapere sulla Parata della Vittoria - Russia, meno uomini e mezzi, ma tanta fiducia nel trionfo in Ucraina: tutto quello che c’è da sapere sulla Parata della Vittoria - In tutta la Federazione russa, ha detto il ministro della Difesa Sergej Shojgu – parteciperanno in tutto circa 150mila persone e 2,5mila tipi di armi e attrezzature militari. Diversi regioni russe, ...

A Raffaele D’Elia la borsa di studio dedicata a De Giovanetti e Maganetti - A Raffaele D’Elia la borsa di studio dedicata a De Giovanetti e Maganetti - E’ Raffaele D’Elia, di Grosotto, classe 2003, che frequenta il secondo anno della facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio al Politecnico di milano, il vincitore della borsa di studio De G ...

Putin, 'faremo di tutto per impedire un conflitto globale' - Putin, 'faremo di tutto per impedire un conflitto globale' - "Le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento" L'Occidente vorrebbe cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo, "ma noi non dimenticheremo mai, mai". Il ...