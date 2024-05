Camion con fusti di acido si ribalta - auto travolta | A2 - un morto scene infernali all' Autogrill

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un incidente terrificante sulla A21, uno scontro tra une un'mobile proprio all'imbocco dell'grill Nure Sud, che si trova tra Piacenza e Cremona. A bordo deldiperacetico, un potentissimo ossidante e comburente: in seguito all'impatto, il carico e il liquido tossico si sonoti travolgendo una Wolkswagen Scirocco, dove a bordo c'erano tre persone.sul colpo l'uomo alla guida del: il corpo è rimasto incastrato nel groviglio di lamiere. Gli occupanti di un'altrache aveva appena fatto ingresso nell'area di servizio, in tutto quattro persone, hanno poi aiutato le persone a bordo della Volkswagen ad uscire dall'abitacolo. In totale sette persone intossicate dalle ...

Piacenza, camion con fusti di acido travolge un'auto nell'area di servizio in A21: un morto e 7 intossicati - Piacenza, camion con fusti di acido travolge un'auto nell'area di servizio in A21: un morto e 7 intossicati - Caos in A21 a causa di un grave incidente all’altezza dell’area di servizio Nure Sud, in direzione Brescia: deceduto il conducente di un tir che per circostanze da chiarire ha… Leggi ...

Camion con acido si ribalta in area di servizio A21 e schiaccia auto: un morto e 7 intossicati - camion con acido si ribalta in area di servizio A21 e schiaccia auto: un morto e 7 intossicati - Il terribile incidente stradale nella mattinata di oggi lungo il tratto piacentino dell’autostrada A21. Il camion carico di fusti di acido paracetico si è ribaltato all’ingresso dell’area si servizio ...

Perin, il portiere di notte: “Tengo il motore sempre acceso, pronto per la finale di Coppa Italia” - Perin, il portiere di notte: “Tengo il motore sempre acceso, pronto per la finale di Coppa Italia” - La stagione di Mattia Perin è stata una continua ricerca di opportunità: il 15 maggio, giorno della finale di Coppa Italia, sarà finalmente lui il protagonista tra i pali. Rimasto alla Juventus ...