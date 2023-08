Un Posto al Sole | anticipazioni del 30 agosto 2023

... maggiori controlli per la sicurezza sul lavoro; assegno di inclusione aldel reddito di ...per i rapporti di lavoro di durata superiore con stop al diritto all'integrazione salariale per le...Ci sono poi gli eredi di Maria(12,32%) e di Umberto (11,85%) e a seguire gli altri esponenti ... Exor è diventato primo azionista e avrà unnel consiglio di amministrazione. L'investimento ...In gara, seppur con un timidoa riscaldare l'asfalto, Trulli non riuscì a resistere in vetta ... Il secondoottenuto a Spa arrivò dopo un filotto di ben 12 vittorie consecutive nei precedenti ...

Sono solo alcuni dei risultati finali di «Ripartire», tre anni ... Proprio per questo, ci siamo concentrati sul parco abbandonato. Desideravamo un posto all’esterno dove studiare, restare tranquilli ...Blog Calciomercato.com: Le calde temperature di luglio non hanno fermato le penne (o in questo caso le tastiere) dei blogger di VivoPerLei, che forse più sudate del solito, ...