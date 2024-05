I 150 anni della Fratellanza Meeting in pista - che festa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lo sport torna protagonista delle celebrazioni per i 150compiuti dallail primo maggio. In una bella cornice di pubblico si è svolta proprio il primo maggio al Campo di via Piazza ’Frate 150’,di atletica in. Purtroppo il meteo non buono ha influito sia sulla partecipazione (con qualche forfait) che sui risultati, specie in discipline come salto e salto con l’asta. Ma c’è da segnalare l’ottimo risultato di Leonardo Fabbri (nella foto sotto è al centro) nel getto del peso. L’azzurro dell’Aereonautica, argento mondiale 2023, ha lanciato la palla (7,26 chili) a 22,8 metri, primato personale, miglior misura mondiale 2024 e settima di sempre. Ha confermato il pronostico che la vedeva vincitrice nei 1500 metri Nadia Battocletti (campionessa italiana in carica sui 5 e 10 chilometri su ...