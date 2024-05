POMERIGGIO 5 IN CADUTA LIBERA | FUORI MYRTA MERLINO - ARRIVA CESARA BUONAMICI?

(Di venerdì 3 maggio 2024)5 non funziona. Gli ascolti sono inpur con miglior traino, orario e budget. Tra le candidate per sostituirec’è. I nomi che circolano da tempo sono sempre gli stessi: Veronica Gentili che alla fine dovrebbe rimanere alle Iene, poi Simona Branchetti, volto del Tg5 e della versione estiva di Mattino 5. E poi il nome le cui quotazioni, secondo Tvblog, sono in netta ascesa negli ultimi giorni. Parliamo di, vera e proprio icona del Tg5 nonché opinionista del Grande Fratello. La scelta forse migliore se si vuole dare una vera svolta a5.non è mai entrata in sintonia con il pubblico ...

È in caduta libera la quota mercato delle Auto elettriche in Italia. Il nuovo responso negativo riguarda lo scorso aprile: ne sono state vendute 3.173 (-20,5% sullo stesso mese del 2023), con una penetrazione precipitata al 2,3% dal 3,2% di un anno fa. Continua a leggere>>

Auto elettrica in caduta libera: vendite giù del 20% - È in caduta libera la quota mercato delle auto elettriche in Italia. Il nuovo responso negativo riguarda lo scorso aprile: ne sono state vendute 3.173 (-20,5% sullo stesso mese del 2023), con una ... Continua a leggere>>

Mille euro per tre firme: il caso del gettone di presenza degli eurodeputati alla Giornata dell’Ue - che aveva bisogno di irrigidirla per recuperare consensi nel suo elettorato (i liberali dell’Fdp sono in caduta libera nei sondaggi), e i Paesi mediterranei, in particolare Italia e Francia, che hanno ... Continua a leggere>>

Carpi, albero crolla davanti alla scuola elementare: tragedia sfiorata - Solo il caso ha voluto che la pianta sia caduta sul lato della strada (dove in quel momento non passava nessuno) e non si è abbattuta sul cortile ... Continua a leggere>>