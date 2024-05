Lords of the Fallen sembra essere in arrivo su Xbox Game Pass

(Di venerdì 3 maggio 2024)of thearriverà su. A rivelarlo in esclusiva è il sito Exputer, che cita fonti non meglio precisate ma che dà la notizia per certa. Il soulslike di Hexworks, quindi, si appresta ad arricchire il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft con la sua proposta di qualità. Se quanto affermato dal sito è vero, il gioco arriverà a disposizione degli abbonati nell’ultima settimana di maggio, anche se non c’è una data precisa. Recentementeof thesi è aggiornato con Master of Fate, l’update che, nelle parole dell’executive producer Saul Gascon, ha portato il gioco alla sua migliore versione. Con miglioramenti e ottimizzazioni generali, nuovi contenuti e stabilizzazione delle performance, il gioco è ora più vicino alla sua forma ...

Un Soulslike con il graficone sta arrivando su xbox Game Pass - Non ci sono ancora conferme e per scoprirlo dovremo attendere la metà del mese, quando Microsoft annuncerà in via ufficiale i nuovi giochi xbox Game Pass di fine maggio e inizio giugno. Lords of the ... Continua a leggere>>

Lords Of The fallen potrebbe essere in arrivo su xbox Game Pass - Stando a una voce di corridoio, Lords Of The fallen potrebbe presto fare il suo debutto su xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 03/05/2024 Lords Of ... Continua a leggere>>

Rumor: Lords of the fallen viene lanciato per Game Pass questo mese - Se fosse vero, significherebbe che un pubblico molto più vasto avrebbe l'opportunità di scoprire questa brutale avventura. Continua a leggere>>