Squalifica di due mesi per Tonali per scommesse illecite | FA non prolunga la pena

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ladi Sandronon saràta, anche se la federcalcio inglese ha comminato duedi stop per aver scommesso ai tempi in cui era già un giocatore del Newcastle. La FA ha deciso di non allungare la sospensione del centrocampista italiano, limitandosi a comminargli uno stop di duecon la condizionale per la violazione delle regole anti-. Una sospensione chenon dovrà scontare se non commetterà nuovamente il reato in questione. Sotto la lente una serie di, all’incirca 50, effettuate tra il 12 agosto e il 12 ottobre. La Fa ha inflitto al centrocampista anche una multa di circa 25mila euro.

