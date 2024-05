DOPO TRE ANNI Il Parma in serie A E Pecchia fa tris

Per Pecchia è la terza promozione dopo quelle con Verona e Cremonese Parma - Dopo 1094 giorni, il Parma ritrova la Serie A. Tre anni di Purgatorio, spazzati via da una cavalcata trionfale. Il pari del San Nicola in casa del Bari sancisce la matematica promozione con 180' d'anticipo e suggella un ... Continua a leggere>>

2024-05-01 19:52:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Il Como di Cesc Fbregas è ad un passo d alla promozione in Serie A… In modo diretto! Qualcosa di impensabile qualche mese fa, quando arrivò ... Continua a leggere>>

Personaggi: vai alla sezione - Gilardino ha stretto la mano alla serie A un pomeriggio di inizio inverno, il 6 gennaio 1999. “E tu da dove spunti, ragazzo”. Billy Costacurta lo scrutò da capo a piedi e gli domandò chi fosse, ... Continua a leggere>>

TuttoBari - Camplone: "Ci sono tutte le carte in regola per salvarsi. La gara con il parma Mi è piaciuto un aspetto" - Bisogna avere i nervi saldi e anche un pizzico di fortuna". Sull'ultima gara contro il parma: "Loro sono passati in vantaggio e hanno tirato un po' i remi in barca, sentendo gli altri risultati hanno ... Continua a leggere>>

Sampdoria, domenica Eriksson ospite al Ferraris | Atteso un tripudio blucerchiato - Visualizzazioni: 1 Sampdoria, Sven Goran Eriksson sarà l’ospite d’onore in tribuna in occasione del match contro la Reggiana. Intanto va a gonfie vele la vendita dei biglietti. A due giorni da un fond ... Continua a leggere>>