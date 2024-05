Manifestazione contro il bullo - i ragazzi non entrano in classe Il preside | Non si fa così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tutti in piazzauno. Tutti, sono ie i genitori delle classi della scuola media di Portomaggiore in provincia di Ferrara. L’uno, è un loro compagno di scuola, definitoper il suo atteggiamento “intemperante” – come lo definisce ilEnrico Bertoldi – culminato in uno sfogo violento verificatosi nei giorni scorsi, cui ha fatto seguito un’immediata sospensione da parte del consiglio di. Lunedì, tuttavia, gli studenti delle classi prime, ove è avvenuta l’aggressione e altri, non sono entrati inma con i loro genitori hanno manifestato con cartelli con scritte tipo “Abbiamo paura di…” con il nome del ragazzo scritto a caratteri cubitali. Un’iniziativa – per nulla condivisa dal dirigente – cui ha presenziato anche il sindaco ...