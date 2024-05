(Di venerdì 3 maggio 2024) Il primo turno dei playout della A1 femminile di basket ha dato il via alla festa dellaper la salvezza raggiunta, mentre ildovrà attendere il secondo turno per cercare lanecessaria a evitare la retrocessione. Il duello tutto lombardo per restare in A1 si è colorato ben presto del biancazzurro bresciano, con la squadra di coach Zanardi che ha saputo confermare pure nell’extra season le due vittorie colte con le milanesi durante la stagione regolare. Nelle due sfide playout ilha lottato con generosità, ma Garrick e compagne hanno saputo mettere da parte la delusione per essere passate nel giro di un paio di partite dal sogno dei playoff all’incubo dei play out. Confermata la A1 dopo lo spavento spareggi, ora il club bresciano può guardare avanti con il fermo ...

vittoria nel derby: la brixia è salva . Il Sanga Milano all’ultima spiaggia - Il primo turno dei playout della A1 femminile di basket ha dato il via alla festa della brixia per la salvezza raggiunta, mentre il Sanga Milano dovrà attendere il secondo turno per cercare la ... Continua a leggere>>

Basket donne, Ragusa e Campobasso raggiungono le semifinali, brixia ottiene la salvezza - La serie A di basket femminile ha le altre due semifinaliste. Ragusa e Campobasso raggiungono Venezia e Schio nel tabellone playoff, riuscendo ad avere ... Continua a leggere>>

Techfind A1 F Playout - Salvezza per Brescia, Sanga Milano al secondo turno - RMB brixia Basket rimane in Serie A1 grazie alla vittoria per 65-75 sul Repower Sanga Milano in Gara 2 del primo turno di playout. Il match inizia con grande equilibrio, con le due squadre che ... Continua a leggere>>