Il petrolio è in lieve rialzo - Wti a 79,16 dollari +0,27%

Tendenza al rialzo per il petrolio . Il contratto Wti con consegna a giugno vale questa mattina 79,16 dollari al barile (+0, 27%) mentre il Brent viene scambiato a 83,88 dollari (+0,25%). Continua a leggere>>

Il petrolio è in lieve aumento ad inizio giornata: il Wti è scambiato a 79,51 dollari al barile in rialzo dello 0,65%. Stessa crescita percentuale per il Brent trattato a 83,98 dollari al barile. Continua a leggere>>