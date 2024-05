Grifone - parla il presidente Antonio Fiorini ‘Dobbiamo vincere per confermarci secondi‘

(Di venerdì 3 maggio 2024) Siamo giunti al termine. Domenica, infatti, è in programma l’ultima giornata del campionato con il Grosseto che chiude la regular season in casa dell’Aquila Montevarchi. I biancorossi di mister Malotti devono affrontare questo ultimo impegno senza l’attaccante Edoardo Marzierli, squlificato. E per chiudere in bellezza Cretella e compagni sono chiamati alla quinta vittoria consecutiva che vorrebbe anche dire chiudere al secondo posto in attesa della disputa dei playoff. "Domenica ci attende un’altra partita importante, danonostante l’assenza del nostro bomber – dicedel club biancorosso – e l’importanza deriva dal fatto che dobbiamo conquistare il secondo posto confermando di essere una squadra che non aveva nulla di meno rispetto alla squadra che ha vinto il campionato la quale. ...

"A questo punto a noi servono punti oltre alle prestazioni". Il presidente del Grosseto, Antonio Fiorini, non ha dubbi. "Per arrivare al big match con la Pianese il Grosseto deve vincere tutte le gare come minimo. Inoltre, però, bisogna pensare anche agli scontri diretti delle avversarie, ma ... Continua a leggere>>

