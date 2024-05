Highlights Philadelphia 76ers-New York Knicks 115-118 gara-6 | Playoff Nba 2024 VIDEO

Gli Highlights di gara-5 di New York Knicks-Philadelphia 76ers . Nella serie playoff Nba i Sixers evitano l’eliminazione grazie ad una rimonta nel finale di quarto quarto e alla vittoria al supplementare col parziale di 9-15 per il definitivo 106-112 . A prendersi la scena è Tyrese Maxey, che chiude ... Continua a leggere>>

Sfida emozionante tra New York e Philadelphia, con la squadra di Thibodeau che la spunta 104-101 e si porta avanti 2-0 mantenendo il fattore campo. Al Madison Square Garden le partite non sono mai finite. I Knicks, sotto per grande parte della partita, rimontano dal 96-101 a favore dei 76ers a 30 ... Continua a leggere>>