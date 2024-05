Da totalitaria a democratica | percorsi di globalizzazione per capire il nostro mondo - con un focus sulle Linee guida per una scuola capace di leggere la realtà e promuovere comportamenti democratici

La sfida Schlein-Meloni è quella tra leadership democratica e autocratica - A destra tutto marcia come un carro armato da combattimento. Nel Pd si va in bicicletta, attenti a non pestare le formiche. Ma questa differenza non deve dispiacerci. Leadership autocratica e democrat ... Continua a leggere>>

Il mondo in frammenti. La traiettoria del capitale - La "frammentazione" si situerebbe nel punto di intersezione tra globalizzazione e deglobalizzazione, disegnando una rete di zone franche che da un ... Continua a leggere>>