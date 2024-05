Terza categoria Duello a distanza tra La Briglia e Naldi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La prima della classe ha già festeggiato la vittoria del campionato in anticipo e la conseguente promozione, ma tutte le contendenti vogliono comunque chiudere la "regular season" nel migliore dei modi. Questo lo stato d’animo con cui si svolgerà l’ultima giornata del torneo di, che prenderà il via domani. Il match più intrigante è senza dubbio San Giusto – Valbisenzio Academy, in programma alle 16: i vaianesi sono già certi della promozione in Secondamentre la banda Trezza, alla luce del nuovo regolamento, dovrebbe comunque avere la possibilità di giocarsi il salto dialla luce del successo in Coppa Faggi. Alla stessa ora, comincerà ilLaVaiano – Polisportiva, entrambe appaiate al ...