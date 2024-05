Milan - Francesco Farioli svela | mi ispiro ad Arrigo Sacchi

(Di venerdì 3 maggio 2024)hato che tra le sue fonti d’ispirazione c’è anche l’ex allenatore dei rossoneri. Le sue parole Ilin questi giorni dovrà fare una scelta importante: l’allenatore da cui ripartire nella prossima stagione. I rossoneri infatti hanno deciso di dire addio a Stefano Pioli, ma ancora non c’è un nome definitivo per il suo successore. Già da diversi mesi il tecnico rossonero era stato messo in discussione e per questo si sono fatti tanti nomi. Tra questi c’è stato anche quello di, uno degli allenatori giovani che più si è messo in luce nell’ultimo periodo. Il tecnico 35enne al momento è quinto in Ligue 1 con il Nizza, a -4 dalla zona Champions. Il tecnico dei francesi ha ...

Per lungo tempo Matteo Messina Denaro ha portato avanti la sua latitanza mostrandosi alla luce del sole per non destare sospetti. Pur usando false identità e diverse accortezze, il boss di Cosa Nostra aveva continuato a vivere in Sicilia e a presenziare anche sui social network.Continua a leggere Continua a leggere>>

Panchina Milan , si fa largo il nome di Francesco Farioli come allenatore per il post Pioli. La dirigenza rossonera fa il punto Il futuro di Stefano Pioli è già segnato, il tecnico concluderà il suo ciclo al Milan al termine della stagione. In casa rossonera si guarda già al futuro, con il casting ... Continua a leggere>>

David Donatello 2024, tutto pronto per 69esima edizione: quando, candidati e nomination - Un’apposita commissione, nominata dal Presidente e composta da Domenico Dinoia, Mauro Donzelli, Marzia Gandolfi, francesco Giai Via, Paola Jacobbi, Maria Grazia Mattei, Claudia Panzica, Marina Sanna, ... Continua a leggere>>

Un bomber di Cesena nella favola del terzo club di milano, 40 gol in 3 anni e un brutto infortunio: "La C un sogno" - La storia di francesco Manuzzi, calciatore e geometra cesenate di 29 anni che ha contributo a suon di gol a portare la terza squadra di milano in serie C ... Continua a leggere>>

Pioli lascia il milan, ma resta in Serie A: è in pole per la panchina - I partenopei saluteranno francesco Calzona dopo soli tre mesi e un ruolino di marcia poco invidiabile. Sebbene ancora sia formalmente l’allenatore del milan, Pioli sa già quale sarà il suo destino. Continua a leggere>>