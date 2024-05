Volley superlega | dopo lo scudetto Il saluto di Leon | Vado via portando Perugia nel cuore - ora continuate a vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024)– Non ha mai amato le interviste, ma quella di ieri è doverosa perché è la sua ultima alla Sir Susa Vimperché,sei stagioni in bianconero e dieci trofei vinti, se ne va Wilfredo Leòn (nella foto): "Sei anni sono un bel pezzo di vita. Mi porto via tante cose da. Mi porto via i momenti di gloria vissuti dal primo all’ultimo anno perché ogni stagione abbiamo vinto almeno un trofeo e questo è indiscutibile. Mi porto via la motivazione che qui mi hanno dato le persone soprattutto nei momenti difficili e lolo dedico proprio a tutti coloro che mi hanno aiutato. E poi mi porto via la squadra di quest’anno, una squadra felice ma al tempo stesso con la voglia di migliorare. Alle volte quando vinci c’è la tendenza ad abbassare la tensione, ma questa squadra ha fame di ...